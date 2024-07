Viktor Orban po spotkaniu z Putinem: Następna niespodzianka w poniedziałek rano

Viktor Orban odgraża się, że kontrowersyjne spotkanie z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem to dopiero początek. Premier Węgier zapowiedział, że będzie miał jeszcze kilka „równie zaskakujących” wizyt, o których opinia publiczna dowie się w ostatnim momencie. W wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika „Die Weltwoche" ujawnił, że "następnej niespodzianki" należy oczekiwać w poniedziałek. Media jednak zdążyły już zdradzić, co to jest za niespodzianka.