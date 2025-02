Przekroczenie granicy w obwodzie kurskim

"Dosłownie godzinę temu przekazano mi najnowsze informacje, że dziś w nocy żołnierze 810. brygady sił zbrojnych przekroczyli granicę między Rosją i Ukrainą w obwodzie kurskim" – powiedział Putin.

Jak zauważa AFP, oznacza to pierwszy atak sił rosyjskich w tym regionie od czasu ich odwrotu wiosną 2022 r.

810. brygada należy do struktur Floty Czarnomorskiej Południowego Okręgu Wojskowego.

Mówiąc o sytuacji na froncie, Putin oświadczył, że rosyjskie wojska "posuwają się naprzód wzdłuż całej linii styczności".

Kijów: To kłamstwo Rosji

Rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) w Kijowie, nazwała kłamstwem informacje Putina o rosyjskiej ofensywie na Ukrainę na dużą skalę z obwodu kurskiego. Według CPD rosyjscy żołnierze przekroczyli granicę, ale była to jedynie grupa dywersyjna, która została zlikwidowana.

W rozmowie z dziennikarzami Putin zasugerował też, że ukraiński nocny atak dronów na stację pompującą należącą do Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC), mógł być koordynowany z zachodnimi sojusznikami. Rosyjski przywódca powiedział, że jego zdaniem Ukraina nie mogła zorganizować samodzielnie tego ataku i prawdopodobnie otrzymała informacje od zachodnich służb wywiadowczych.

"Ataki tego rodzaju są niemożliwe bez rozpoznania z kosmosu. Ukraina otrzymuje bardzo precyzyjne dane na temat celów wyłącznie od swoich zachodnich sojuszników" - oznajmił Putin.

Atak na przepompownię ropy

Celem ataku, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, była położona w rosyjskim Kraju Krasnodarskim przepompownia należąca do Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC). Stacja została wyłączona z eksploatacji, a jej naprawa, jak przekazał portal Informburo, może potrwać nawet do dwóch miesięcy. Rurociąg jest wykorzystywany do transportu niemal całej eksportowanej z Kazachstanu ropy.

Rozmowy USA-Rosja

Putin wyraził zadowolenie z wyników rozmów USA-Rosja, do których doszło we wtorek w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. "Rezultaty rozmów oceniam wysoko" – stwierdził. Zauważył przy tym, że obie strony zgodziły się aby przywrócić nadszarpnięte stosunki dyplomatyczne.

Przywódca wyraził także chęć spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ale podkreślił, że spotkanie musi być przygotowane, aby przyniosło rezultaty. Dodał, że byłby "zadowolony" ze spotkania z Trumpem.(PAP)