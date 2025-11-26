Rosja jeszcze długo pozostanie zagrożeniem

„Rosja będzie stanowić zagrożenie w perspektywie długoterminowej. Jeżeli prezydent Rosji (Władimir Putin) jest gotów poświęcić milion swoich obywateli w imię błędnego przekonania o konieczności »naprawienia historii«, musimy być na to przygotowani” – powiedział Rutte w opublikowanym w środę wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika „El Pais”.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie?

Nie wykluczył, że rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie może zakończyć się jeszcze w tym roku, zastrzegając, że konieczne jest kontynuowanie przez przedstawicieli USA i Ukrainy rozmów, rozpoczętych w miniony weekend w Genewie.

Plan pokojowy USA dla Ukrainy

Według byłego premiera Holandii omawiany obecnie plan pokojowy „stanowi podstawę rozmów” między Kijowem a Waszyngtonem, choć niektóre jego punkty „wymagają dalszej pracy i dialogu”.

W rozmowie z „El Pais” Rutte podkreślił, że podziwia wysiłki podejmowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, aby „przełamać impas w stosunkach z Putinem”. „Jestem naprawdę zadowolony z przywództwa prezydenta Trumpa. W pełni go popieram” – podkreślił. Jego zdaniem tylko dzięki Amerykaninowi osiągnięto postęp w takich kwestiach, jak zwiększenie wydatków na obronność przez kraje NATO oraz działania na rzecz zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Wydatki Hiszpanii na obronność

W ocenie sekretarza generalnego Sojuszu Hiszpania będzie musiała wkrótce przeznaczyć więcej środków na obronność. Rząd w Madrycie utrzymuje, że jest w stanie spełnić cele Sojuszu przy wydatkach na poziomie 2,1 proc. PKB, ale według Ruttego to nie wystarczy.