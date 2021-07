Appathurai, specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego NATO na Kaukaz i Azję Środkową, odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o tym, że Ukraina chce otrzymać spis kryteriów, koniecznych dla zrobienia następnego kroku na ścieżce integracji z NATO.

"Chcielibyśmy mieć uzgodnione z NATO kryteria, uzgodnione wskaźniki, według których dalej będzie oceniana skuteczność reform na Ukrainie i jej gotowość do członkostwa" - powiedział Zełenski.

"To tak nie działa" - odpowiedział przedstawiciel NATO, cytowany przez portal Europejska Prawda. "Nie ma konkretnego spisu kryteriów, po wypełnieniu których przyznaje się MAP (Membership Action Plan - Plan Działań na rzecz Członkostwa) albo członkostwo, ponieważ to jest polityczna decyzja, to nie są tylko techniczne kryteria" - wyjaśnił.

"Nie mówię, że nie ma związku między reformami i decyzją polityczną, oczywiście, związek jest. Ale realizacja spisu kryteriów nie wystarcza sama w sobie" - zaznaczył.

Podkreślił, że kraj powinien być gotowy do członkostwa, ale do rozszerzenia Sojuszu powinno być też gotowe NATO i decyzja ta powinna być podejmowana przez kraje do niego należące. "Ale bez udziału krajów trzecich, w tym przypadku Rosji" - podkreślił.