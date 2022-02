Według Putina również Zachód powinien respektować referendum na Krymie.

Putin: Porozumienia mińskie zostały sprowadzone do zera i przestały istnieć

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek, że porozumienia mińskie zostały "sprowadzone do zera", za co obarczył winą władze Ukrainy. Użył określenia, że porozumienia te zostały "zabite".

Porozumień mińskich już nie ma, bowiem Rosja uznała "republiki ludowe" powołane przez separatystów w Donbasie - powiedział Putin.

Putin o zgodzie parlamentu na użycie wojska w Donbasie: w razie konieczności będziemy wykonywać zobowiązania (krótka3)

W razie konieczności będziemy wykonywać nasze zobowiązania – powiedział we wtorek Władimir Putin, komentując swój wniosek do Rady Federacji o zgodę na użycie sił zbrojnych w tzw. republikach ludowych na wschodzie Ukrainy.

Rosyjski prezydent oświadczył, że „niemożliwe jest przewidywanie konkretnych możliwych działań sił zbrojnych”. „To zależy od sytuacji” - podkreślił.

Putin: Rosja uznała rozszerzone granice obu republik w Donbasie

Rosja uznała separatystyczne tzw. republiki ludowe: Ługańską (ŁRL) i Doniecką (DRL) w ich rozszerzonych granicach – oświadczył we wtorek wieczorem prezydent Władimir Putin.

„Rosja, uznając DRL i ŁRL, uznała wszystkie dokumenty, w tym i konstytucję, gdzie są określone granice tych republik” – powiedział Putin, uściślając, że chodzi o terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego.

70 proc. tych obwodów znajduje się pod kontrolą Ukrainy i Moskwa nie kwestionowała dotąd tej przynależności. Za ŁRL i DRL uznawała dotąd tylko te 30 proc. obwodów, które separatyści kontrolowali od lutego 2015 roku, gdy podpisano porozumienia mińskie.

Putin: Ukraina ogłosiła, że ma ambicje nuklearne, usłyszeliśmy tę deklarację

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek, że Ukraina ogłosiła, że ma ambicje nuklearne oraz że słowa te były skierowane pod adresem Rosji; zaznaczył, że Moskwa "je usłyszała".

"Rozumiemy to tak, że słowa te były skierowane przede wszystkim do nas, i chcę powiedzieć, że usłyszeliśmy je" - powiedział Putin.

Ponownie wyraził przekonanie, że Ukraina mogłaby szybko pozyskać broń jądrową.

Putin opowiedział się za demilitaryzacją Ukrainy

Prezydent Rosji Władimir Putin opowiedział się we wtorek podczas konferencji prasowej za demilitaryzacją Ukrainy. Jako argument wskazał, że Kijów otrzymuje broń od państw zachodnich.

"Jeśli nasi tak zwani partnerzy przekazują władzom w Kijowie nowoczesną broń... to najważniejsza jest w pewnym stopniu demilitaryzacja dzisiejszej Ukrainy” – powiedział Putin.