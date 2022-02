"Władze miejskie zwracają się do mieszkańców bloków, którzy mają dostęp do wejścia na dach, by pilnie sprawdzili dachy pod względem obecności oznaczeń" - zaapelowano.

"W przypadku wykrycia jakichś oznaczeń prosimy o zasypanie ich ziemią albo zakrycie (w inny sposób)" - wezwano.