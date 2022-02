"Strony wyjeżdżają do swoich stolic na konsultacje po to, by te decyzje zyskały jakieś możliwości wdrożenia" - powiedział Podolak.

Cel pierwszej rundy rozmów

Głównym celem pierwszej rundy rozmów ukraińsko-rosyjskich było omówienie kwestii przerwania ognia i działań bojowych na terytorium Ukrainy - poinformował Mychajło Podolak, przedstawiciel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Kolejna runda rozmów z Rosjanami możliwa w najbliższym czasie

Strony ukraińska i rosyjska omówiły możliwość kolejnej rundy rozmów w najbliższym czasie i odjeżdżają na konsultacje do swoich stolic - powiedział Mychajło Podolak, przedstawiciel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Przedstawiciel Zełenskiego wypowiadał się w poniedziałek po pierwszej rundzie rozmów, podjętych w trakcie trwającej piąty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę.