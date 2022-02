"Wiemy, że niektóre misje tu w Nowym Jorku były celami dezinformacji mówiącej o dyskryminacyjnych praktykach na granicy polsko-ukraińskiej (...) To kompletne kłamstwo i straszna zniewaga dla nas" - stwierdził ambasador. Zaznaczył, że do Polski dotarli dotąd obywatele 125 krajów.

Reklama

Dodał, że granice Polski są otwarte dla wszystkich uchodźców z Ukrainy, których dotychczasowa liczba sięga 300 tys. Podkreślił również m.in., że Polska wysłała specjalne pociągi, by ewakuować seniorów i matki z małymi dziećmi, a Polacy masowo ruszyli, by pomagać uchodźcom. Poinformował też, że w Polsce urodziły się już pierwsze dzieci ukraińskich uchodźców.

Reklama

Szczerski: Dostojewski uczy, że nie ma zbrodni bez kary

Jeśli ktoś myśli, że jest zwolniony z moralnych ograniczeń i czuje się uprawniony, by popełniać morderstwa, w końcu doczeka się kary - powiedział w poniedziałek ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas nadzwyczajnej debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ nt. wojny na Ukrainie. Cytował w ten sposób morał "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego.

"Przesłanie tej książki jest następujące: jeśli ktoś, tak jak Raskolnikow, myśli że jest wyjątkowy i wolny od zobowiązań moralnych i przez to uprawniony do popełnienia zbrodni morderstwa, to w końcu doczeka się kary wynikającej z samej zbrodni (...) Nie ma zbrodni bez kary" - powiedział Szczerski w wystąpieniu.

Szczerski cytował również polskiego ambasadora w Kijowie Bartosza Cichockiego, który opisywał warunki panujące na miejscu.

"Od czwartku muszę chować się przed bombardowaniem w piwnicy kilka razy dziennie. Wstaję przy dźwięku ognia karabinów maszynowych. Okna trzęsą się od detonacji rakiet" - czytał relację polskiego ambasadora dyplomata.