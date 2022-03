Dzień wcześniej Shapps poinformował, że wysłał zalecenie do władz wszystkich portów w kraju, by nie wpuszczały do nich jakichkolwiek statków pływających pod rosyjską banderą, zarejestrowanych w Rosji, będących własnością, kontrolowanych, czarterowanych lub obsługiwanych przez Rosjan, zapowiadając, że formalny zakaz zostanie wydany niezwłocznie.

"Właśnie staliśmy się pierwszym krajem, który przyjął przepisy o całkowitym ZAKAZIE wpływania do brytyjskich portów dla WSZYSTKICH statków mających JAKIEKOLWIEK powiązania z Rosją" - napisał we wtorek po południu na Twitterze.

W miniony czwartek rząd Wielkiej Brytanii zakazał wszystkim rosyjskim liniom lotniczym korzystania z brytyjskiej przestrzeni powietrznej oraz lotnisk, a w piątek rozciągnął ten zakaz na prywatne samoloty należące do rosyjskich oligarchów.