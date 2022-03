Jak poinformował PAP Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, najwięcej pasażerów ewakuowanych jest tamtędy do Uzbekistanu i Kazachstanu; jeden samolot poleciał również do Iranu. We wtorek z Katowic spodziewano się np. trzech rejsów do Uzbekistanu.

Ewakuację organizują ambasady poszczególnych państw. Pasażerowie docierają na katowickie lotnisko z Ukrainy drogą lądową. Samoloty przylatują do Katowic puste, odlatują z pasażerami. Rejsy są organizowane na zasadzie czarterów ad hoc.

"W najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych takich rejsów. Trudno powiedzieć, ile ich będzie, bo te informacje spływają do nas na bieżąco. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (zarządca katowickiego lotniska – PAP) jest zaangażowane w pomoc przy organizacji tych rejsów" – zaznaczył Adamczyk z biura prasowego portu.

Rejsy te organizują najczęściej na zlecenie państw brokerzy – firmy specjalizujące się w organizacji różnych czarterów. W ostatnich dniach Katowice Airport odbiera wiele pytań od ich przedstawicieli o możliwość obsługi różnych samolotów.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.