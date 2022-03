"Okupanci rozpoczęli represje wobec mieszkańców Enerhodaru. Według wstępnych informacji tylko w ciągu ostatnich dwóch dni co najmniej 12 lokalnych patriotów było torturowanych przez orków, za to, że aktywnie walczyło z nimi na portalach społecznościowych" - czytamy we wpisie.

"Rosjanie siłą zabierali ludzi do lasu, znęcali się nad nimi i +uporczywie przekonywali+ do przejścia na stronę wroga. Nikt się nie poddał! Zwycięstwo będzie nasze!" - dodał Enerhoatom.