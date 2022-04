Szkoleniem zostało objętych około dwunastu Ukraińców, którzy już wcześniej znajdowali się w USA i przechodzili trening wojskowy. Oczekuje się, że wkrótce wrócą na Ukrainę.

Szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział we wtorek, że USA przekażą Ukrainie wyposażone w głowice przeciwpancerne drony kamikadze Switchblade 600.

"Switchblade 600 i 300 zostaną przekazane tak szybko, jak to tylko możliwe" - powiedział minister Austin podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów.

Switchblade 300 to amunicja krążąca używana do niszczenia lżej opancerzonych pojazdów. Switchblade 600 zawiera natomiast głowicę używaną również w rakietach przeciwczołgowych Javelin i posiada zasięg aż do 40 km.