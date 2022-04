"Było dla mnie ważne, by rozpocząć moją wizytę w Buczy, bo tutaj zostało roztrzaskane nasze człowieczeństwo" - napisała na Twitterze von der Leyen.

"Moje przesłanie do narodu ukraińskiego: odpowiedzialni za okrucieństwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wasza walka jest naszą walką. Jestem dziś w Kijowie, by powiedzieć wam, że Europa jest po waszej stronie" - dodała.

Do wpisu dołączyła zdjęcie ze swojej wizyty na miejscu ekshumacji pozostawionych w masowych grobach ciał osób, które zostały zabite podczas rosyjskiej okupacji miasta. Po wyzwoleniu miasta znaleziono ciała ok. 320 cywilów - przekazał w piątek mer Buczy Anatolij Fedoruk.

Po wizycie w Buczy von der Leyen wraz z towarzyszącym jej wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem udała się do Kijowa, by spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.