W opublikowanym w sieci podcaście szef rządu mówił o serii makabrycznych ludobójstw, których Rosjanie dopuścili się na Ukrainie. "Otwierałem ten tydzień stwierdzeniem, że Bucza, Irpień, Hostomel, Motyzin tworzą mapę ludobójstwa w Europie XXI wieku. I dziś chcę to z całą mocą powtórzyć. W obliczu tego niewyobrażalnego okrucieństwa Rosji powinno nas interesować tylko jedno: jak skutecznie zatrzymać wojnę na Ukrainie. Proszę mi wierzyć, nie da się tego załatwić polubownie, za porozumieniem stron albo tylko poprzez działania dyplomatyczne. Szkoda, że niektórym cały czas trzeba powtarzać, że to nie jest normalna sytuacja dyplomatyczna, że to nie jest business as usual. To jest mordowanie, gwałcenie, palenie domów" - powiedział.

Reklama

W ocenie Morawieckiego ostatni pakiet sankcji, ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen to "krok w dobrym kierunku". "Ale powiedzmy to sobie szczerze: nie dość, że do tych działań Polska wzywała na samym początku wojny, to nowe sankcje wcale nie uszczelnią do końca tych dotychczasowych" - powiedział. "Zakaz importu rosyjskiego węgla – przecież Polska zdążyła już do tej pory ogłosić radyklany plan derusyfikacji sektora energetycznego" - dodał premier.

Reklama

Jego zdaniem "to, czego trzeba w pierwszej kolejności - poza uszczelnieniem sankcji - to raczej sankcji na ropę, w tym także sankcji wtórnych, które zablokują drogę ucieczki na inne rynki". "Ropa i gaz, a nie tylko węgiel. Ale tego nie zrobi się w negocjacjach z Putinem" - stwierdził.

Premier podkreślił ponadto, że państwa Unii Europejskiej nie mogą poprzestać na rozmowach, ponieważ "potrzeba czynu, działania". "Bez tego konkretu wszystkie szczyty Rady Europejskiej będą po nic. Ale to zadanie, które stoi nie tylko przed Europą. To zadanie dla całego wolnego świata" - powiedział. Dlatego - jak zaznaczył - "zawieszenie członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ to właściwy kierunek działań". Właściwy, ale nie wystarczający. Kolejnym niezbędnym krokiem jest powołanie – i to jak najszybciej – niezależnej międzynarodowej komisji ds. zbadania zbrodni rosyjskich na Ukrainie" - wskazał.

Szef rządu wspomniał również o Mariupolu, gdzie "od wielu dni toczą się mordercze walki, a całe miasto zamieniło się w morze ruin", a także o masowych wywózkach do Rosji. "Służby ukraińskie niedawno donosiły, że taki los spotkał 40 tys. mieszkańców właśnie Mariupola. Wiadomo też, że Rosjanie zabrali ze sobą na Ukrainę mobilne krematoria. Rozumiecie państwo? Mobilne krematoria. To brzmi jak jakiś niepojęty koszmar. Wystarczyło kilka tygodni, żeby Rosja na dobre przeistoczyła się w totalitarnego potwora. Metoda KGB, metody Niemców hitlerowskich: nie ma ciała, nie ma sprawy. Taki właśnie los może czekać już wkrótce kolejne miasta" - zwrócił uwagę.

Morawiecki zaapelował do polityków i światowych przywódców, żeby uznali wagę spraw. "Kiedy na jednej szali znajdują się ambicje i dobre samopoczucie polityków, a na drugiej ludzkie życie i to życie setek tysięcy, milionów ludzi, to wybór - przynajmniej dla mnie - jest prosty. Trzeba, aby sprawców - od rekruta po generała, od szeregowców po kremlowską mafię i samego Putina - dotknęła sroga kara" - oświadczył.

"Ofiary zaś muszą otrzymać jak najszybciej zadośćuczynienie. Rosja musi zapłacić za odbudowę Ukrainy. W tej sprawie nie przestanę moich politycznych i dyplomatycznych nacisków. Nie przestanę działań na wszystkich możliwych frontach" - zapowiedział. (PAP)

autorka: Daria Porycka