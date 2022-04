Wicepremier podkreślił, że na przykładzie Ukrainy widać, iż walka o wolność jest obowiązkiem, który należy wypełniać nawet wtedy, gdy jest to bardzo trudne i wiąże się to z największymi zagrożeniami. "Ukraińcy dziś walczą o wolność swoją, ale też o wolność innych narodów Europy, chociaż nie zawsze elity tych narodów to dostrzegają i wyciągają z tego odpowiednie wnioski" - powiedział J.Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił też konieczność walki o wolność, a przede wszystkim o wolność narodową. Według niego ta walka w dziejach Polski "od trzech wieków jest nieustannie aktualna". Zwrócił także uwagę na znaczenie wolności osobistej oraz politycznej.

"Każda z tych wolności jest cenna, ale bez wolności narodowej, bez własnego państwa te wszystkie inne tracą na znaczeniu i po prostu znikają - podkreślił. Zaznaczył, że także w imieniu tych wartości indywidualnych należy bronić tej najbardziej podstawowej.(PAP)

Autor: Mieczysław Rudy