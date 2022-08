Transport pszenicy ma się odbywać w ramach porozumienia o odblokowaniu ukraińskich portów dla eksportu zbóż - powiedział Wysocki, cytowany przez agencję Reutera.

Mamy nadzieję, że w przeciągu kilku miesięcy z Ukrainy każdego miesiąca będzie wywożone 3-3,5 mln ton zbóż; spodziewamy się, że w sierpniu będzie to około 1 mln ton - dodał wiceminister. Zaznaczył, że taka wielkość eksportu pozwoli Ukrainie na zdobycie funduszy wystarczających do tego, by nie ograniczać planowanych zasiewów.

Wywóz zbóż z portów Ukrainy został zablokowany z powodu rozpoczętej 24 lutego inwazji Rosji na ten kraj. 22 lipca zawarto porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z Ukrainy przez Morze Czarne. Ukraina i Rosja w osobnych umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech portów.

W ramach porozumienia w poniedziałek z Odessy wypłynął pierwszy statek, transportujący 26 tys. ton kukurydzy. Jednostka przepłynęła przez cieśniny tureckie, by udać się do libańskiego Trypolisu.

W piątek z portu w Czarnomorsku wyszły trzy kolejne statki z ładunkiem 57 tys. ton kukurydzy. Jednocześnie do tego portu zmierza pierwsza jednostka, która wpłynie na Morze Czarne, by transportować zboże w ramach umowy. Statki, które wcześniej opuściły ukraińskie porty należały do ok. 80 jednostek, które zostały w nich uwięzione po rozpoczęciu wojny przez Rosję.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. Jednym z celów porozumienia dotyczącego eksportu zboża z Ukrainy jest złagodzenie globalnego kryzysu żywnościowego i obniżenie cen towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

