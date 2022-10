"Ostatnie zmasowane ataki Rosji na obszary cywilne na Ukrainie uzasadniają stałe wsparcie dla tych, którzy dążą do obrony swojego kraju. Dlatego dziś autoryzowałem dostawę przeciwlotniczych rakiet AMRAAM dla Ukrainy" - oświadczył Wallace cytowany w czwartek przez agencję Reutera.

Reklama

"Rakiety pomogą w ochronie infrastruktury krytycznej Ukrainy" - dodano w komunikacie ministerstwa.

Reklama

Ponadto jak poinformował minister, przekazane zostaną również setki dodatkowych rakiet obrony powietrznej innych typów, wraz z większą liczbą dronów i dalszych 18 dział artylerii.

Wielka Brytania poinformowała, że pociski średniego zasięgu typu AMRAAM, które zostaną dostarczone w najbliższych tygodniach, będą mogły być wykorzystane wraz z systemem średniego zasięgu NASAMS, do których dostawy zobowiązały się Stany Zjednoczone.

Władze ukraińskie podały, że od poniedziałku w wyniku zmasowanych ataków sił rosyjskich na Kijów i inne miasta Ukrainy zginęło co najmniej 26 osób.

W poniedziałek w atakach rakietowych zginęło 19 osób, ponad 100 zostało rannych. Była to największa ofensywa powietrzna Moskwy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę 24 lutego - ocenił Reuters. W kolejnej serii ataków we wtorek zginęło 7 osób w południowo-wschodniej części kraju. W wyniku uderzeń w wielu miejscach, w tym we Lwowie, zabrakło zasilania. Ostrzeliwane były obiekty infrastruktury energetycznej.