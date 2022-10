Jak poinformowało ministerstwo w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 24 października premier Rosji Michaił Miszustin powiedział, że mer Moskwy Siergiej Sobianin będzie koordynował "rozwój środków bezpieczeństwa" w regionach Rosji, co nastąpiło po dekrecie prezydenta Władimira Putina, wprowadzającym nowy reżim poziomów alarmowych bezpieczeństwa.

"Środek ten prawdopodobnie doprowadzi do ściślejszego powiązania gubernatorów regionów z systemem bezpieczeństwa narodowego Rosji. Jest to kolejny środek, mający na celu organizację społeczeństwa w związku z presją, powodowaną przez wojnę Rosji z Ukrainą. Większe zaangażowanie urzędników regionalnych prawdopodobnie przynajmniej częściowo ma na celu odsunięcie krytyki społecznej od kierownictwa kraju. Podobne podejście Kreml stosował podczas kryzysu wywołanego przez Covid-19. Jednak prawdopodobnie utrudni to Kremlowi izolowanie rosyjskiego społeczeństwa od skutków +specjalnej operacji wojskowej+ na Ukrainie" - napisano.

bjn/ mal/