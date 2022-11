Tatarzy krymscy są w sposób szczególny i nieproporcjonalny narażeni na wcielenie do rosyjskiego wojska; Rosja zmusza ich do walki z Ukraińcami - oświadczył we wtorek wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

"[...] Federacja Rosyjska rozpoczęła kolejną kampanię poboru w nielegalnie anektowanej Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol, aby powołać mieszkańców Krymu do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Kampania ta ma miejsce po tym, jak 21 września została ogłoszona mobilizacja Rosji, która (również) bezpodstawnie objęła mieszkańców Krymu" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Borrella. Reklama "Tatarzy krymscy są celowo i nieproporcjonalnie narażeni w realizacji rosyjskiego nakazu mobilizacyjnego i według dostępnych relacji są zmuszani do udziału w agresji Rosji na Ukrainę, ich tradycyjną ojczyznę" - podkreślił wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Zełenski: Nie rozumiem, jak Izrael może stać z boku, gdy wraca nazizm Zobacz również Przypomniał, że działania te są kolejnym pogwałceniem prawa międzynarodowego przez Rosję. "Jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponoszący szczególną odpowiedzialność jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, Rosja jest zobowiązana do zapewnienia ochrony praw człowieka, także na terytoriach ukraińskich, które nielegalnie zaanektowała. UE nie uznaje i nie uzna nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Rosję" - zadeklarował Borrell. Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP) Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję