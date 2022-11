Na początku swojej przemowy prezydent Warszawy poprosił o minutę ciszy w związku z eksplozją pocisku w Przewodowie (woj. lubelskie), w wyniku której zginęło dwóch Polaków.

"To co się wydarzyło w Przewodowie jest w pewnym sensie dowodem na to, że spotykamy się w zupełnie innych czasach niż jeszcze 2,5 roku temu. W momencie kiedy wydawałoby się, że nic poważniejszego wydarzyć się nie może, mamy do czynienia z brutalną agresją Rosji na Ukrainę, która miała swoje reperkusje również dla Warszawy" - powiedział Trzaskowski.

Dodał, że wydaje się, że mamy do czynienia z bardzo poważną eskalacją na Ukrainie. "Pokłosiem tego było to co wydarzyło się w Polsce i na pewno wszyscy są zgodni na całym świecie, że ponosi za to pełną winę Rosja" - dodał.

"To nie jest czas, żeby panikować. Wszyscy zachowujmy się w sposób odpowiedzialny. Reagujemy tylko ta potwierdzone informacje" - podkreślił.

Zaznaczył, że od początku wojny miasto przyjęło ok. 300 tys. uchodźców z Ukrainy. Podkreślił, że w związku z atakami Rosji na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, "można się spodziewać kolejnej fali uchodźców".

"Szacujemy, że dzisiaj w Warszawie pozostaje ponad 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Te szacunki się różnią, niektórzy mówią o 149 tys." - powiedział i wyjaśnił, że nie jest łatwo oszacować, ponieważ część Ukraińców wraca na Ukrainę a potem przyjeżdża z powrotem do Warszawy. "Jedno nie ulega wątpliwości. Z usług naszego miasta korzysta znacznie większa liczba Ukraińców, dlatego, że bardzo dużo jest ich na obrzeżach miasta" - zaznaczył.

Prezydent Warszawy mówił o również o walce z ociepleniem klimatycznym, o wzroście cen energii i paliw, inflacji a także dystrybucji węgla. Przypomniał inwestycje, które toczą się w mieście m.in. budowy nowych tras tramwajowych, przebudowy centrum miasta czy zakup nowego taboru dla metra i tramwajów.

"Mimo wszystkich przeciwności losu, Warszawa nie stanęła w miejscu" - podkreślił. Zaznaczył, że kryzys, sprzyja temu, żeby być odważnym. "Zrobimy absolutnie wszystko żeby tę sytuację, która nie jest łatwa, przekuć na sukces dla całej Warszawy" - dodał.

Autorka: Marta Stańczyk