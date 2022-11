Wierni Moskwie duchowni od lat byli nad Dnieprem propagatorami „russkiego miru”. W 2014 r., gdy zaczynała się rosyjska agresja, w budynkach należących do ławry w Świętogórsku w obwodzie donieckim przechowywano broń, która miała posłużyć do wzniecenia powstania. Ukrywali się tam czołowi przedstawiciele separatystów i rosyjskich oficerów wysłanych na Donbas, na czele z Igorem Girkinem, funkcjonariuszem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, późniejszym ministrem obrony samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Podobną rolę moskiewska Cerkiew pełniła w Odessie. Po 24 lutego 2022 r. niektórzy duchowni zdystansowali się do działań Kremla. W maju Kościół zwołał sobór, po którym ogłoszono zerwanie związków z rosyjską centralą kierowaną przez patriarchę Cyryla (Władimira Gundiajewa).

Diabeł jednak tkwi w szczegółach, a część obserwatorów postrzega dystans jako działanie taktyczne. Najważniejsze postanowienia soboru w oficjalnym komunikacie zostały ujęte dość niejasno, a znowelizowany statut Cerkwi, który miał je skonkretyzować, do tej pory nie został opublikowany. „Przyczyna jest prosta: UPC MK czeka, w jaki sposób i kiedy zakończy się wojna, żeby zdecydować, czy stanąć po stronie mądrych, czy pięknych” – obrazowo pisze Koszkina. Równolegle część hierarchów na terenach okupowanych przeszła na stronę Rosji. Przykładem jest kierujący eparchią iziumsko-kupiańską metropolita Elizeusz (Ołeh Iwanow). Pod okupacją błogosławił kolaboracyjną administrację, a gdy Ukraińcy we wrześniu wyzwalali oba miasta, uciekł do Rosji. UPC MK pozbawiła go stanowiska dopiero 29 września.

Skandal wywołało też niedawne nagranie z ławry w Kijowie, na którym chór po mszy odśpiewał pieśń ze słowami „dzwon płynie, płynie nad Rosją, budzi się mateczka Ruś”. Nie była to przy tym tradycyjna pieśń cerkiewna, lecz utwór napisany w 2004 r. przez poetkę z Rostowa nad Donem. Wiele wskazuje na to, że to opublikowanie nagrania wpłynęło na wysłanie SBU do UPC MP. W efekcie wojny i postawy hierarchów, według badań ośrodka KMIS, odsetek wiernych UPC MP skurczył się między czerwcem 2021 r. a lipcem 2022 r. z 18 do 4 proc. W tym czasie z 42 do 54 proc. wzrósł odsetek wiernych PCU, a z 12 do 14 proc. – odsetek prawosławnych nieprzywiązanych do konkretnej Cerkwi. ©℗