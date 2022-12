Zełenski zawiózł do USA ukraiński sztandar podpisany w poniedziałek przez obrońców Bachmutu. Prezydent odwiedził to przyfrontowe miasto, o które od wielu tygodni toczą się krwawe walki. – Oni tam bronią nie tylko Bachmutu i nie tylko naszego Donbasu, ale też całej Ukrainy – tłumaczył Zełenski. Gdy Ukraińcy ujawnili, że doszło do wizyty, Kreml ogłosił, że także Władimir Putin „przebywał w strefie specjalnej operacji wojennej”, choć dziennikarze po przeanalizowaniu fotografii odkryli, że dokumentacja wskazuje jedynie na wizytę w sztabie w Rostowie nad Donem. Wczoraj za to prezydent Rosji wziął udział w posiedzeniu kierownictwa resortu obrony. – Nie mamy żadnych ograniczeń w kwestii finansowania. Państwo, rząd dają wszystko, o co armia prosi – zapewnił. A szef resortu Siergiej Szojgu zapowiedział zwiększenie stanu osobowego sił zbrojnych o kolejne 350 tys. żołnierzy. To drugie spotkanie z dowódcami w ciągu ostatnich dni. Oba rozdzieliła wizyta na Białorusi. Po niej Mińsk ograniczył dostęp osób postronnych do pogranicza z Ukrainą w obwodzie homelskim. Ukraińskie władze twierdzą, że Rosja może powtórzyć lutowy marsz na Kijów z terenu Białorusi, choć dodają, że nie widać, by tworzono grupy uderzeniowe zdolne do takiego manewru.