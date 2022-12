Reklama

Belgia: Historyczne przemówienie Zełenskiego

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA to temat numer jeden belgijskich mediów w czwartek. Przemówienie ukraińskiego lidera przed Kongresem oceniono jako „historyczne”.

„Ponad półgodzinne wystąpienie było regularnie przerywane oklaskami” – podkreśla dziennik „Het Laatste Nieuws”. Gazeta zauważa, że pochodziły ode zarówno od Demokratów jak i Republikanów.

Greet De Keyser, korespondentka „HLN” w USA, ocenia, że podróż prezydenta Ukrainy jest też prostym przesłaniem dla Putina. „Prezydent (Joe) Biden chce jasno powiedzieć, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane, a nawet wzrośnie, jeśli wojna się nie skończy” – ocenia De Keyser.

„To było historyczne wystąpienie” – napisał dziennik „Le Soir”. Gazeta zaznacza, że celem ukraińskiego lidera było umocnienie poparcia dla jego kraju, oraz przełamanie niechęci części republikańskich elit. Zdaniem komentatora belgijskiej gazety Zełenskiemu się to udało.

Na pragmatyzm prezydenta Zełenskiego zwraca także uwagę dziennik „De Staandard”, który przypomina, że niedługo ukonstytuuje się nowa Izba Reprezentantów, w której Republikanie mają większość. Ukraiński lider chce ich przekonać do kontynuowania wsparacia walki jego kraju z rosyjskim agresorem - podkreśla gazeta.

Andrzej Pawluszek (PAP)

Holandia: Wizyta Zełenskiego to triumf

Środowe wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przed amerykańskim kongresem jak i sama wizyta w USA okazały się triumfem - oceniają niderlandzkie media. Podkreślają również, że wizyta ukraińskiego przywódcy była także ważna dla prezydenta USA Joe Bidena.

Holenderskie media w czwartek poświęcają sporo uwagi wizycie w USA prezydenta zaatakowanego przez Rosję państwa.

„Wizyta Zełenskiego okazała się triumfem” – pisze dziennik „De Volkskrant”.

Gazeta zauważa jednak, że część radykalnie prawicowego skrzydła Partii Republikańskiej podaje w wątpliwość amerykańską pomoc dla Ukrainy. „Zełenski ma nadzieję to zmienić” – zauważa dziennik i zaznacza, że wystąpienie ukraińskiego lidera było przerywane oklaskami zarówno przez lewą jak i prawą stronę sali.

„Demokraci wiwatowali, ale większość Republikanów również wstała i biła brawa. Amerykańscy politycy nie byli tak zjednoczeni od lat” – pisze z kolei dziennik „NRC”. Gazeta podkreśla, że Zełenski otrzymał owację na stojąco, która trwała kilka minut.

Portal NOS ocenia natomiast, że wizyta prezydenta Ukrainy była ważna także dla Joe Bidena. „Jego starania na rzecz Ukrainy i skompletowanie koalicji przeciwko rosyjskiej inwazji to najbardziej udana część jego polityki zagranicznej” – czytamy w portalu.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

Włochy: Podróż Zełenskiego wyznacza nową fazę wojny i wzmacnia sojusz z USA

Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego od początku wojny wyznacza jej nową fazę i wzmacnia sojusz Kijowa z USA - podkreśla włoska agencja Ansa, relacjonując wizytę przywódcy Ukrainy w Waszyngtonie. Prasa włoska w czwartek zwraca uwagę na zapewnienia prezydenta Joe Bidena, że USA popierają dążenia Ukrainy do sprawiedliwego pokoju.

„Spotkania z sojusznikami twarzą w twarz były dla Bidena zawsze ważne, ale nikt nie spodziewał się zobaczyć Zełenskiego w amerykańskiej stolicy” - podkreśla dziennik „Corriere della Sera”. Odnotowuje, że obaj przywódcy rozmawiali przez telefon 11 grudnia, ale do wtorku nie wyciekła żadna informacja o przygotowywanej podróży.

„To podróż, by podziękować krajowi, który najbardziej pomaga militarnie Ukrainie, ale i po to, by poprosić o więcej”- zaznacza największa włoska gazeta. Przypomina, że kiedy przed 10 miesiącami Amerykanie opracowali plan ewakuacji Zełenskiego z Kijowa, odpowiedział im: „Potrzebuję amunicji, a nie podwózki”.

„Teraz nikt nie spodziewa się ukraińskiej porażki, ale Zełenski i jego otoczenie chcą więcej, chcą zwyciężyć, podczas gdy sytuacja w terenie przekształca się w impas, który sprawi, że trudne będzie odzyskanie utraconych obszarów” - stwierdza dziennik.

Zwraca ponadto uwagę na to, że w ciągu prawie 10 miesięcy wojny doszło też do napięć , kiedy Kijów zarzucał zachodnim sojusznikom, że nie robią wystarczająco dużo albo gdy Waszyngton obawiał się eskalacji z Rosją.

„W przeciwieństwie do wielu zachodnich liderów, którzy pojechali pociągiem do Kijowa, Biden uniknął tej podróży, z powodów bezpieczeństwa, ale może także obawiając się, że sprowokuje Putina”- zaznacza „Corriere della Sera”. Jak podsumowuje, teraz „ton jest spokojniejszy”, a obaj przywódcy usiedli przy kominku w Białym Domu w „najciemniejszym", czyli najkrótszym dniu roku.

W komentarzu do zapowiedzianego kolejnego pakietu amerykańskiej pomocy przyznaje się zarazem, że „Zełenski nie zawozi do domu wszystkiego, co chce”, ale wykorzystał mównicę Kongresu, by podziękować i wystosować apel do obu partii mówiąc: „Pieniądze, które dajecie to nie dobroczynność, ale inwestycja w globalne bezpieczeństwo".

„Biden-Zełenski: walka o sprawiedliwy pokój”- tak spotkanie w Białym Domu podsumowuje „La Repubblica”. Odnotowuje obietnicę prezydenta Joe Bidena, złożoną przywódcy Ukrainy: „Nie jesteście nigdy sami, nigdy nie będziecie”.

„La Stampa” zwraca uwagę na słowa Zełenskiego na konferencji prasowej: „Życzę wam pokoju”. „Oto - dodaje gazeta - przesłanie skierowane do świata przez prezydenta Ukrainy”.

Na łamach tych zaznacza się, że szczególnie poruszające były jego słowa: „Życzę wam tego, abyście zobaczyli swoje dzieci żywe i dorosłe”.

Za najważniejszy rezultat uznaje to, że z historycznej, pierwszej zagranicznej podróży od początku agresji Zełenski „zawozi do domu potwierdzenie dostaw baterii systemu obrony przeciwlotniczej Patriot” oraz bezwarunkowe poparcie Stanów Zjednoczonych przez cały 2023 rok, oraz „przez cały potrzebny czas”.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)