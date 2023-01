„Chcę powiedzieć wszystkim tym w Rosji – i z Rosji – którzy nawet teraz nie mogli wypowiedzieć choćby kilku słów potępienia tego terroru… Chociaż wszystko doskonale widzą i wiedzą… Wasze tchórzliwe milczenie, wasze próby +przeczekania+ tego, co się dzieje, skończą się tylko tym, że pewnego dnia ci sami terroryści przyjdą po was. Zło jest bardzo wrażliwe na tchórzostwo. Zło zawsze pamięta o tych, którzy się go boją lub próbują narzekać. A kiedy przyjdzie do ciebie, nie będzie nikogo, kto by cię bronił” – powiedział Zełenski.

W sobotę rosyjski pocisk przeciwokrętowy Ch-22, przeznaczony do zwalczania lotniskowców, uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w Dnieprze, doszczętnie niszcząc jeden z pionów budynku. Do tej pory uratowano 39 osób, w tym 6 dzieci. Zginęło 30 osób, w tym jedno dziecko. Ranne zostały 73 osoby, w tym 13 dzieci. Trwają poszukiwania pod gruzami ponad 30 osób. (PAP)