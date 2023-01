Optymistyczny zakłada, że Ukraina ma szansę przejść do kontrofensywy w obwodzie zaporoskim, co po odbiciu Melitopola i dojścia do Morza Azowskiego przerwałoby ważny szlak rosyjskich dostaw na Krym i przybliżyłoby klęskę Moskwy w całej wojnie. W mniej optymistycznej wersji chodzi o pomoc w powstrzymaniu szykowanej na wiosnę nowej ofensywy Rosji, która przed tym może przeprowadzić kolejną, większą niż jesienią 2022 r. falę mobilizacji. O tym, że Rosjanie mogą spróbować ponownie podejść pod Kijów, mówił także gen. Załużny. Nawet nieznaczne przekroczenie granicy na północy obwodu kijowskiego pozwoliłoby wzmożyć ostrzały rakietowe stolicy. W środowiskach eksperckich mówi się też o możliwości przejścia granicy białorusko-ukraińskiej dalej na zachód, by spróbować odciąć albo przynajmniej zagrozić szlakom zaopatrzeniowym biegnącym z Polski do Galicji i na Wołyń. Coraz gorsze jest też położenie obrońców Bachmutu, utrudnione dodatkowo przejęciem przez Rosjan większości niedalekiego Sołedaru.