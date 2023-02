Według Płochija Ukraina na co dzień korzysta z zaawansowanego sprzętu, z którym inne kraje nie wiedziałyby co robić. W jego ocenie akcesja Ukrainy do NATO zagwarantowałaby trwały pokój, uniemożliwiając w przyszłości atak rosyjski.

„Wraz z wojną idea Putina, że Ukraińcy to tak naprawdę Rosjanie, poniosła ogromną porażkę. Niezależnie od tego, czy mówią po rosyjsku czy po ukraińsku, Ukraińcy nigdy w najnowszej historii nie byli tak zjednoczeni wokół państwa ukraińskiego i przeciwko rosyjskiej agresji” – powiedział historyk.

Podkreślił też, że Putin w rzeczywistości próbuje przywrócić rosyjską kontrolę nad przestrzenią postsowiecką, a bez Ukrainy jego projekt byłby skompromitowany.

„Nie widzę możliwości trwałego pokoju z obecnym przywództwem w Moskwie” – skonkludował Płochij. (PAP)