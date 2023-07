Reklama

Amerykański think tank cytuje ukraińską wiceminister obrony Hannę Malar, która powiedziała w poniedziałek, że Ukraińcy przejęli wzgórza w rejonie Bachmutu, co pozwoliło im na uzyskanie kontroli ogniowej nad samym miastem. "Przedstawiciele Ukrainy sygnalizowali ostatnio, że dąży ona do złapania w pułapkę wojsk rosyjskich wewnątrz miasta. Wydaje się, że operacje ukraińskie mają na celu powolne okrążenie oddziałów rosyjskich w Bachmucie i na flankach" - zauważają eksperci.

Ostrożne oceny

Reklama

Uważają oni wypowiedzi władz ukraińskich na ten temat za raczej wiarygodne, choć wcześniej, gdy Rosjanie zajmowali Bachmut, ostrożnie oceniali deklaracje rosyjskie o odcięciu ukraińskich lądowych szlaków zaopatrzenia naokoło miasta. Teraz bowiem - wyjaśnia ISW - zarówno źródła ukraińskie, jak i rosyjskie mówią o przejmowaniu przez Ukraińców obszarów na południowo-zachodnich flankach Bachmutu, w tym pewnych miejsc specyficznych pod względem ukształtowania terenu, które mogą pozwolić na uzyskanie przewagi ogniowej. Scenariusz okrążenia oddziałów rosyjskich w Bachmucie jest też tematem, który niepokoi związanych z Kremlem rosyjskich blogerów wojennych - wskazuje ISW.

Ogółem, zdaniem ekspertów kontrofensywa ukraińska na kierunku Bachmutu może zagrozić kontroli rosyjskiej nad tym miastem, jednak jest zbyt wcześnie, by prognozować wyzwolenie Bachmutu.

Ukraińcy wyzwolili przez pięć tygodni tyle terytorium, ile Rosjanie zajęli w pół roku

Armia ukraińska zajęła w ciągu pięciu tygodni - od początku kontrofensywy 4 czerwca br. - niemal taki obszar, jaki wojska rosyjskie zajęły przez ponad pół roku - szacuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie o sytuacji na froncie.

Od 1 stycznia br. Rosjanie zajęli około 282 km2 terytorium Ukrainy na całym obszarze działań wojennych. Ukraińcy od 4 czerwca br. odzyskali około 253 km2 obszarów kraju - szacuje ISW. Analitycy zaznaczają, że są to ich własne szacunki, które różnią się od ocen ukraińskich, prawdopodobnie dlatego, że Ukraina inaczej oceniała swą początkową kontrolę zajmowanego terytorium.

Zgodnie z ocenami ogłoszonymi w poniedziałek przez ukraiński Sztab Generalny armia wyzwoliła w ciągu minionego tygodnia 4 km2 terytorium na kierunku Bachmutu, a ogółem od początku kontrofensywy na tym kierunku - około 24 km2. Na południu kraju, na kierunku Berdiańska i Melitopola siły ukraińskie przesunęły się od początku kontrofensywy o 8,6 km.

awl/ tebe/