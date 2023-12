Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat wskazują, że na koniec października 2023 roku liczba ukraińskich uchodźców wynosiła w naszym kraju ponad 957 tys., co stanowi wzrost o ok. 2 tys. w stosunku do września tego roku. W marcu 2023 roku liczba ukraińskich uchodźców w Polsce wynosiła 995 tys. i stopniowo malała.

„Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami rosnącej fali wyjazdów obywateli Ukrainy z Polski, a obecnie widzimy, że trend ten się odwraca. W obliczu nadejścia chłodniejszych miesięcy, trwającej wojny i intensyfikacji ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, zauważamy wzrost liczby przybywających uchodźców. Dodatkowo koniec roku tradycyjnie przynosi większą liczbę ofert pracy w sektorach, takich jak logistyka czy e-commerce, które są dostępne także dla osób bez wysokich kwalifikacji czy zaawansowanej znajomości języka” – komentuje najnowsze dane Anatoliy Zymnin, rzecznik prasowy EWL.

Zdaniem eksperta powyższe okoliczności mogą przyczynić się do utrzymania trendu przyjazdów uchodźców do Polski, jednak dopiero nadchodzące miesiące pokażą, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja.

„Dopóki trwa wojna, możemy spodziewać się, że uchodźcy z Ukrainy będą kontynuować swoją podróż do naszego kraju” – dodaje Anatoliy Zymnin.

Z danych Eurostatu wynika, że wzrost liczby obywateli Ukrainy objętych ochroną tymczasową zaobserwowano w całej Unii Europejskiej. W październiku 2023 roku liczba ta przekroczyła 4,162 mln osób, co oznacza wzrost o ponad 50 tys. w ciągu miesiąca. Głównymi krajami UE przyjmującymi beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy były Niemcy (1,176 mln), Polska (0,957 mln) i Czechy (0,364 mln).

Dodajmy, że z opublikowanego w 2022 roku raportu Platformy Migracyjnej EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” wynika, że główne powody warunkujące wybór Polski przez obywateli Ukrainy jako kraju schronienia przed wojną to bliskość kulturową (36%), posiadanie w Polsce przyjaciół (27%) lub rodziny (24%), a także przyjazne nastawienie Polaków do obywateli Ukrainy (19%).