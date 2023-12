29 proc. Francuzów chce wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, zaś 35 proc. jest przeciwnych takiej możliwości. Europejczycy, zwłaszcza Francuzi, wydają się podzieleni w sprawie przystąpienia Ukrainy i innych państw do wspólnoty – wynika z sondażu think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR) opublikowanego w dzienniku „Le Figaro”.