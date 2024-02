Jak znaczył, spotkanie szefów MSZ państw Trójkąta Weimarskiego następuje w momencie dramatycznym, ale przez to i wzniosłym. „Znowu mamy wojnę w Europie, znowu mamy dyktatora, który dał sobie sam prawo decydowania, kto może być narodem, a kto nie może, o tym czy wolno czy nie wolno zmieniać siłą granice w Europie” – powiedział.

Dodał, że Putin kłamstwem i demagogią próbuje zniewolić i podbić Ukrainę, a UE i NATO - rozbić. „Nie wolno pozwolić, aby Putin tę wojnę wygrał. Musimy wypełnić nasze zobowiązania wobec Ukrainy, tak z deklaracji budapeszteńskiej, jak i te ostatnie co do amunicji, co do wsparcia finansowego - to już następuje - tak, aby Ukraina w przyszłości mogła stać się europejskim demokratycznym reformującym się krajem”, powiedział.

Spotkanie szefów MSZ Polski, Niemiec i Francji odbyło się na zamku La Celle-Saint-Cloud pod Paryżem.

