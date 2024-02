Jak poinformowało we wtorek w komunikacie polskie MSZ, minister Sikorski będzie w dniach 21-26 lutego przebywać z wizytą w Nowym Jorku i Waszyngtonie.

Współpraca polsko-amerykańska w zakresie bezpieczeństwa, walka z dezinformacją rosyjską

Według MSZ w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej okupowanym terytoriom Ukrainy oraz w debacie ministerialnej Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. sytuacji na Ukrainie. Przeprowadzi także serię rozmów bilateralnych, między innymi z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem.

MSZ dodało, że w Waszyngtonie minister Sikorski spotka się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, z którym omówi kwestię wojny w Ukrainie, współpracę polsko-amerykańską w zakresie bezpieczeństwa, walkę z dezinformacją rosyjską oraz przygotowania do tegorocznego szczytu NATO w Waszyngtonie. Szefowie dyplomacji Polski i USA zainaugurują także obrady 15. Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego.

Jak zapowiada MSZ, Sikorski weźmie też udział w dyskusji połączonej z wykładem w think tanku Atlantic Council pt. Three steps to victory oraz odbędzie rozmowy z byłym Sekretarzem Obrony USA Gen. Jamesem Mattisem i przedstawicielami kongresu USA.

Podczas pobytu w Waszyngtonie szef polskiego MSZ wręczy także odznaczenie Bene Merito pułkownikowi Romualdowi Lipińskiemu, weteranowi spod Monte Casino i wieloletniemu działaczowi środowisk polonijnych.

autor: Karol Kostrzewa