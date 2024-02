Kandydat na przyszłego prezydenta USA Donald Trump zapowiedział niedawno, że nie będzie chronić członków NATO, którzy nie płacą swoich składek. Dodatkowo będzie „zachęcał” potencjalnych agresorów, aby „robili, co im się do cholery podoba”. Ta radykalna wypowiedź zaniepokoiła europejskich decydentów i zwróciła ich uwagę na nie najlepszą kondycję unijnego sektora zbrojeniowego oraz słabe przygotowanie do ewentualnej obrony przed agresją państw trzecich