"Ta noc była bardzo gorąca dla rosyjskich obiektów wojskowo-logistycznych na Krymie i na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego... SBU i HUR wspólnie podpaliły cele w Zatoce Sewastopolskiej” – powiedziało źródło, na które powołuje się agencja. „Zwiadowcy pracowali także nad portem morskim w Noworosyjsku, a ludzie (szefa SBU generała Wasyla) Maluka nad rafinerią ropy naftowej w Tuapse" – dodał rozmówca Interfaxu-Ukraina.

"Drony SBU po raz drugi w tym roku 'odwiedziły' rafinerię ropy naftowej Tuapse"

Według jego relacji w wyniku tych działań w Zatoce Sewastopolskiej, głównej bazie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, „przez całą noc trwał pokaz fajerwerków”. Ukraińcy uderzyli też w podstację elektryczną, co doprowadziło do wyłączenia dostaw prądu w Sewastopolu. "W porcie morskim Noworosyjsk doszło do eksplozji w pobliżu terminalu naftowego i na stacji kolejowej. Drony SBU po raz drugi w tym roku 'odwiedziły' rafinerię ropy naftowej Tuapse, którą Rosjanie zaczęli odbudowywać" - powiedział rozmówca agencji; po ataku SBU z 25 stycznia rafineria wstrzymała działanie.

W ocenie źródła Interfaxu-Ukraina operacja z ostatniej nocy udowodniła, że Rosja nie jest w stanie chronić swoich głównych baz morskich w Sewastopolu i Noworosyjsku. Wcześniej ukraińskie media podały na podstawie źródeł rosyjskich, że port w Noworosyjsku i znajdujące się tam składy ropy zostały zaatakowane dronami i rakietami. O godz. 5 rano czasu lokalnego w mieście słychać było 28 eksplozji. Władze zakazały mieszkańcom opuszczania domów i odwołały zajęcia w placówkach oświatowych.

Światła nie było także na okupowanym Krymie, gdzie z powodu ataku również odwołano zajęcia. Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że zestrzeliło nad półwyspem 51 dronów. Rosjanie mieli też unieszkodliwić sześć ukraińskich dronów morskich. W Tuapse w Kraju Krasnodarskim SBU i HUR uderzyły dronami w rafinerię naftową, która jest jednym z największych takich zakładów w Rosji. Wybuchł tam pożar, a mieszkańcy alarmowali o przerwach w dostawach prądu.

Z Kijowa Jarosław Junko