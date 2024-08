Ukraińsko-rosyjskie operacje nie decydują o wyniku wojny

Ukraińskie wtargnięcie do obwodu kurskiego i rosyjskie operacje ofensywne na wschodniej Ukrainie nie są same w sobie decydującymi operacjami wojskowymi, które wygrają wojnę. Operacje te będą miały znaczenie w takim sensie, w jakim będą odnosić się do szeregu kolejnych kampanii rosyjskich i ukraińskich podejmowanych w przyszłości - zauważył ISW.

Obie strony mają zdolność do ustanawiania głębokich pozycji obronnych i rezerw, które uniemożliwiają jakiejkolwiek pojedynczej kampanii osiągnięcie strategicznych celów - wyjaśnił Instytut.

Kosztowne bitwy penetracyjne jako konieczność strategiczna

"Rosja i Ukraina są zmuszane przez to do podejmowania bitew penetracyjnych, które są tak kosztowne, że ich późniejsza eksploatacja jest często niewykonalna" - stwierdził ISW.

Niezbędność wieloetapowego planowania kampanii wojskowych

Analitycy Instytutu ocenili, że "skuteczny projekt kampanii ukraińskiej i rosyjskiej wymaga planowania wielu kolejnych operacji, z których każda wyznacza warunki dla kolejnej operacji". (PAP)

jbw/ sp/