Zadać maksymalne straty rosyjskiemu wojsku

„Wszystko, co zadaje straty armii rosyjskiej, państwu rosyjskiemu, ich kompleksowi wojskowo-przemysłowemu i ich gospodarce, pomaga zapobiec ekspansji wojny i przybliża nas do sprawiedliwego zakończenia tej agresji” – powiedział Zełenski w niedzielę podczas swojego wieczornego przemówienia. „To obejmuje utworzenie strefy buforowej na terytorium Rosji, (dzięki) naszej operacji w obwodzie kurskim”.

Zniszczone mosty w obwodzie kurskim

Ukraina poinformowała, że ​​jej siły uderzyły w dwa kluczowe mosty w obwodzie kurskim, podczas gdy niektórzy rosyjscy blogerzy wojskowi na Telegramie twierdzą, że trzeci most również został zniszczony. Może to potencjalnie skomplikować zdolność rosyjskiego wojska do zaopatrywania żołnierzy w amunicję i ewakuację mieszkańców z dziesiątek osiedli w trakcie trwającego prawie dwa tygodnie natarcia.

Operacja militarna z poszanowaniem prawa międzynarodowego

Zełenski powiedział w zeszłym tygodniu, że operacja militarna jego kraju na terytorium Rosji będzie „bezwarunkowo zgodna” z wymogami prawa międzynarodowego i konwencji.

Ukraińska armia w Doniecku zalana rosyjską nawałą

Mimo to region Doniecka, w szczególności rejony Pokrowska i Torecka, pozostają miejscem jednych z najbardziej intensywnych walk. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała w niedzielę w poście na Telegramie, że jeśli cywile „nie biorą udziału w obronie osiedli, powinni uciekać do bezpieczniejszych regionów”.