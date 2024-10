Rosja przejmuje kontrolę nad Wuhłedarem

W najnowszej aktualizacji wywiadowczej napisano, że 1 października Rosja przejęła kontrolę nad Wuhłedarem w południowej części obwodu donieckiego, który leży na skrzyżowaniu dwóch kluczowych frontów - zaporoskiego i donieckiego. Przejęcie miasta nastąpiło po wznowionej przez Rosję kampanii we wrześniu, a przed końcem miesiąca jej siły niemal otoczyły miasto, co doprowadziło do wycofania się wojsk ukraińskich.

Przypomniano, że Rosja przez ostatnie dwa lata podejmowała sporadyczne próby zajęcia Wuhłedaru, ponosząc ciężkie straty. Miasto znajduje się na wzniesieniu, co ułatwiało obronę ukraińskim wojskom.

Rosyjskie plany kontynuowania ofensywy

Jak oceniono, jest prawdopodobne, że w nadchodzących tygodniach siły rosyjskie spróbują kontynuować postępy za Wuhłedarem, a na zachodzie prawdopodobnym celem jest miejscowość Wełyka Nowosiłka, która leży przy głównej drodze T0509, a 8 km na północ znajduje się miejscowość Bohojawłenka.