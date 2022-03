Niedaleko był most. Fotoreportaż z ukraińskiego Irpienia

Irpień to takie Kijowskie Łomianki. Jakieś 20 km od stolicy Ukrainy. Od wielu dni jest ostrzeliwany przez wojska rosyjskie z ciężkiej artylerii. Dochodzi do aktów zbrodniczych – strzela się bezpośrednio do mieszkańców miasteczka. Przerażeni uciekają w kierunku wysadzonego mostu, zostawiając swój dobytek i próbują przedzierać się przez zimną, wartką rzekę.

Zdjęcia dla Dziennika Gazety Prawnej wykonał Maksymilian Rigamonti, korespondent w Kijowie. Więcej fotografii jutro w Magazynie DGP.

1/5 Ukraina, Irpień Fot. Maksymilian Rigamonti