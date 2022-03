Politycy opozycyjni starają się tonować krytykę władzy, zwłaszcza, że ta bije sondażowe rekordy popularności, ale eksperci zwracają uwagę na kilka pułapek, które kryją się w propozycjach dotyczących m.in. rezygnacji z wejścia do NATO, neutralizacji państwa i odsunięcia na 15 lat rozmów o Krymie. Tymczasem bezpieczniejsze części Ukrainy, do których należy Lwów, przystosowują się do życia w nowych, niespokojnych czasach. W przerwach między zagrożeniem ostrzałem rakietowym stolica Galicji poradziła sobie ze strachem i wraca do kruchej normalności, co w ostatnich dniach lutego wcale nie było pewne. Dziennikarz DGP Michał Potocki opowiada o swoich wrażeniach z pobytu na zachodniej Ukrainie.

Reklama

Zapraszamy do wysłuchania podcastu: