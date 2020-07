Lew bułgarski i chorwacka kuna zostały włączone do mechanizmu kursu walutowego ERM II, który uważany jest za przedsionek euro. KE podkreśliła, że decyzja ta, to kamień milowy w dążeniach Bułgarii i Chorwacji do wejścia do strefy euro.

Oba państwa muszą teraz uczestniczyć w mechanizmie bez poważnych napięć, a zwłaszcza bez dewaluacji kursu ich walut względem euro, przez co najmniej dwa lata, zanim będą mogły zakwalifikować się do przyjęcia wspólnej waluty. Kościński: Polska popiera priorytety prezydencji Niemiec w UE w zakresie gospodarczym i finansowym Zobacz również Bułgaria pretendowała do wejścia do mechanizmu ERM II od połowy 2018 roku. Od tego czasu bułgarskie władze mówiły o kolejnych datach włączenia kraju do tej struktury, ale terminy te już kilkakrotnie były przekładane. Chorwacja złożyła formalny wniosek o przyjęcie do europejskiego mechanizmu stabilizacji walutowej w lipcu 2019 roku. Wymogi, jakie powinny spełniać państwa przed wejściem do strefy euro, to tzw. kryteria konwergencji dotyczące inflacji, deficytu budżetowego, długu publicznego, stóp procentowych oraz wahań kursu waluty krajowej wobec euro. (PAP)