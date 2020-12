Wspólne długi zwiążą państwa członkowskie nowym rodzajem relacji, co pogłębi integrację. Wprowadzenie euroobligacji bywa pokazywane jako symboliczne przekroczenie Rubikonu – od tej pory państwa UE mają być już związane ze sobą na dobre i na złe, a integracja europejska zmierzać zacznie prosto w stronę federacji. Nic więc dziwnego, że kraje północy Europy chcą zapewnić sobie bezpiecznik w formie mechanizmu praworządności, na wypadek gdyby w którymś z państw, za których długi będą odpowiadać, zaczęło dochodzić do ewidentnego łamania prawa.

Temat euroobligacji pojawiał się wielokrotnie w czasie kryzysu strefy euro, gdy kraje Południa wpadły w olbrzymie problemy fiskalne, z których zresztą nie wygrzebały się do dziś. Eksplozja długu publicznego w Grecji, Hiszpanii czy Portugalii skłoniła część europejskich intelektualistów do wysunięcia postulatu uwspólnotowienia długu publicznego w całej UE lub przynajmniej w strefie euro.

Jak miało to wyglądać? Powstało kilka koncepcji, z których dwie zyskały największy rozgłos. Według pierwszej obligacje krajowe miałyby zostać po prostu zastąpione unijnymi papierami dłużnymi. Odpowiedni urząd w UE emitowałby odpowiednią liczbę euroobligacji na podstawie wniosków krajów członkowskich, zaś uzyskane pieniądze rozdysponowywałby między wnioskodawców. W sytuacji niewypłacalności którego z państw pozostałe odpowiadałby za jego długi solidarnie – proporcjonalnie do PKB . Według drugiej koncepcji państwa mogłyby zaciągać dług w postaci euroobligacji jedynie do poziomu 60 proc. ich PKB. Gdyby chciały zadłużyć się bardziej, musiałyby emitować własne papiery. W UE istniałyby więc dwa rodzaje obligacji – unijne oraz krajowe.

Ale choć ich plany ratunkowe były uboższe, to dług publiczny w czasie wiosennego lockdownu zwiększył się tam dużo bardziej. We Włoszech i Hiszpanii wzrósł o ponad 11 proc. PKB, tymczasem w Danii o 8 proc., a w Niemczech 6 proc. PKB. Obecnie najbardziej zadłużonymi państwami UE są Grecja, Włochy, Portugalia, Belgia, Francja i Hiszpania. We wszystkich tych krajach poziom długu publicznego przekracza roczny PKB. Warto zaznaczyć, że jest on w dużej mierze pozostałością po poprzednim, nieuleczonym kryzysie strefy euro. Przed jego wybuchem Hiszpania i Portugalia należały do krajów z najniższym długiem publicznym w UE.