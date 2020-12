Szczepionki opracowane przez niemiecką firmę BioNTech i amerykańskiego producenta leków Pfizer zostały wysłane z miejsca produkcji w Belgii jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i dotarły ciężarówkami do magazynów na całym kontynencie w piątek i w sobotę rano.

Rozpoczęcie szczepień jest wynikiem koordynacji wszystkich 27 państw członkowskich UE. Pierwsze dostawy ograniczone są do nieco poniżej 10 tys. dawek w większości krajów - co wystarcza do zaszczepienia mniej niż 5 tys. mieszkańców, ponieważ potrzebne są dwie dawki na osobę - a programy masowych szczepień mają się rozpocząć dopiero w styczniu.

Na Węgrzech pierwsza dostawa 9750 dawek przybyła ciężarówką wcześnie w sobotę i została przewieziona do Centrum Szpitalnego Południowego Pesztu w stolicy. Pierwsi zaszczepieni to lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia. Rząd zapowiedział, że cztery inne szpitale, dwa w Budapeszcie i dwa w miastach Debreczyn i Nyiregyhaza, również otrzymają szczepionki z tej samej dostawy.

W sobotę szczepionki trafiły do 27 miejsc w Niemczech, a stamtąd zostaną wysłane do ośrodków szczepień i zespołów mobilnych. Jako pierwsza osoba została już w sobotę zaszczepiona mieszkanka domu spokojnej starości, 101-letnia Edith Kwoizalla z Halberstadt w Saksonii-Anhalt wraz z innymi mieszkańcami i personelem pielęgniarskim, co odbyło się przed oficjalnym rozpoczęciem szczepień planowanym na niedzielę. W Niemczech szczepienia rozpoczną się od osób powyżej 80 roku życia i tych, którzy pracują z ludźmi z grup ryzyka.

Również Słowacja otrzymała w sobotę około 10 tys. dawek szczepionki i tego samego dnia wieczorem jako pierwszą osobę zaszczepiono 60-letniego eksperta chorób zakaźnych Vladimira Krcmery'ego w szpitalu w Nitrze. W dalszej kolejności szczepieniom poddany zostanie personel medyczny szpitali w Bratysławie, Nitrze, Bańskiej Bystrzycy i Koszycach.

Pierwsza partia szczepionek dotarła w sobotę rano do Francji i dostawę przyjęto po godz. 7 w centralnej aptece szpitalnej na przedmieściach Paryża. Pierwsze osoby zostaną zaszczepione w niedzielę w dwóch ośrodkach spokojnej starości: w Sevran w departamencie Sekwana-Saint-Denis oraz w Dijon w Burgundii. Początkowy etap szczepień obejmie personel medyczny i osoby starsze bądź obciążone poważnymi chorobami.

W sobotę rano Hiszpania i Portugalia odebrały pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19. W obu krajach w niedzielę w pierwszej kolejności otrzymają je pracownicy ochrony zdrowia.

W Hiszpanii pierwszy ładunek szczepionek znajduje się już w magazynie firmy Pfizer w mieście Guadalajara, w środkowej części kraju. Stamtąd w najbliższych godzinach zostanie rozwieziony do wszystkich wspólnot autonomicznych kraju. Ministerstwo zdrowia skorzysta z pomocy logistycznej sił zbrojnych, by dostarczyć szczepionki na Wyspy Kanaryjskie, archipelag Balearów, a także do północnoafrykańskich enklaw: Ceuty i Melilli.

W Portugalii do wieczora ładunek zostanie przetransportowany do szpitali w aglomeracji Lizbony, Porto oraz Coimbry. Wczesnym popołudniem w sobotę portugalski rząd rozesłał smsy z informacją zachęcającą obywateli do poddawania się bezpłatnym szczepieniom.

Z kolei we Włoszech szczepionki zostały w sobotę przywiezione do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, który od końca stycznia jest na pierwszej linii walki z koronawirusem. W niedzielę rano zostanie podana tam pierwsza dawka młodej pielęgniarce, zajmującej się też osobami starszymi w ich domach.

Większość preparatów z pierwszej partii trafi do bazy wojskowej w Pratica di Mare koło stolicy, gdzie urządzono centrum ich składowania i dystrybucji. Z tamtejszego lotniska wystartują samoloty wojskowe, które zawiozą szczepionki do najbardziej odległych regionów Włoch. Pozostałe szczepionki będą rozwiezione 60 pojazdami włoskiej armii do 300 punktów szczepień.

W Szwecji pierwsze szczepienia mają odbyć się w niedzielę w domach opieki. Procedura jest objęta ochroną danych, w związku z tym do publicznej wiadomości nie podano szczegółów, kto i gdzie zostanie zaszczepiony jako pierwszy. Transport szczepionek jest ochraniany przez policję, a ich miejsce magazynowania utrzymywane w tajemnicy.

Do Bułgarii pierwsza partia 9750 dawek dotarła w sobotę nad ranem i została podzielona na trzy części. Jedna partia została w Sofii, dwie pozostałe wysłano do Płowdiwu i Burgas. Pierwszą zaszczepioną osobą ma być minister zdrowia Kostadin Angełow, następnie szczepieni będą pracownicy medyczni. Resort zapowiedział też aktywną kampanię promującą korzyści płynące ze szczepień.

W Chorwacji, gdzie pierwsza partia 9750 dawek dotarła wcześnie w sobotę, jako pierwszy ma otrzymać szczepionkę w niedzielę rano mieszkaniec domu opieki w Zagrzebiu. Również w tym kraju władze uruchomią kampanię propagującą szczepienia: z udziałem celebrytów i innych osób publicznych, które zostaną zaszczepione przed kamerami.

Tymczasem w Czechach do praskiego szpitala w Motolu trafiło w sobotę rano 9750 pierwszych dawek z konwoju eskortowanego przez żandarmerię wojskową. Szczepienia powinny rozpocząć się w niedzielę w czterech szpitalach w Pradze i dwóch w Brnie. W pierwszej kolejności mają być szczepieni przedstawiciele ochrony zdrowia oraz seniorzy, którzy są obecnie hospitalizowani lub przebywają w placówkach opiekuńczych. Wśród pierwszych zaszczepionych mają być także premier Andrej Babisz oraz minister zdrowia Jan Blatny.

Według agencji AP w 27 państwach członkowskich UE odnotowano co najmniej 16 milionów przypadków zakażeń koronawirusem i ponad 336 tys. zgonów z tego powodu.