"Plan (...) ma pobudzić długoterminową odbudowę społeczno-gospodarczą w krajach południowego sąsiedztwa. W ramach nowego unijnego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) na realizację programu planuje się przeznaczyć do 7 mld euro na lata 2021-2027, co w następnym dziesięcioleciu mogłoby przełożyć się na uruchomienie do 30 mld euro inwestycji prywatnych i publicznych w krajach tego regionu" - czytamy w komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Jak zauważył wysoki przedstawiciel i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Borrell, 10 lat po arabskiej wiośnie wyzwania w regionie Morza Śródziemnego pozostają ogromne.

"Aby im sprostać, musimy odnowić nasze wzajemne wysiłki i ściśle współpracować jako partnerzy, w naszym wspólnym interesie. Taki jest główny cel tego programu" - oświadczył.

Komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi przekonywał, że Europa pragnie wnieść bezpośredni wkład "w długoterminową wizję dobrobytu i stabilności w regionie, zwłaszcza w kontekście ożywienia społecznego i gospodarczego po kryzysie związanym z Covid-19".

"Uważamy migrację za wspólne wyzwanie i na tej płaszczyźnie jesteśmy gotowi do współpracy w celu zwalczania nielegalnej migracji i przemytników, ponieważ stanowi ona zagrożenie dla nas wszystkich. Będziemy współpracować w celu wprowadzenia rzeczywistych zmian w terenie z korzyścią zarówno dla naszych sąsiadów, jak i dla Europy" - dodał.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)