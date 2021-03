Wcześniej Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) poinformował, że zawarł umowy z zakładami produkcyjnymi we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech na produkcję rosyjskiej szczepionki.

"Nie znaleźliśmy firmy, która spełniałaby ich wymagania" - wyjaśnia resort. Natomiast jeden z doradców prezydenta Francji Emmanuela Macrona, na którego powołuje się agencja Reuters, tłumaczył dziennikarzom, że Paryż pozostawia "otwarte drzwi" dla partnerstwa między Francją a Rosją w sprawie Sputnika V.

"To jedna z kwestii, w których być może dojdzie do owocnej współpracy" - powiedział doradca. "Jedna z trudności, które dotyczą Sputnika, to dostęp do mocy produkcyjnych w ilościach, jakich Rosjanie oczekują" - stwierdził.

Dodał, że jesienią ubiegłego roku prezydent Rosji Władimir Putin poprosił Macrona o pomoc w procesie produkcji szczepionki. Francuski prezydent wysłał wówczas delegację naukową do Rosji w celu zbadania szczepionki i starał się pomóc Moskwie złożyć wniosek do Europejskiej Agencji Leków.