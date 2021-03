"Rok temu przed Świętami Wielkiejnocy nie wiedzieliśmy co nas czeka. Był lockdown, było zamknięcie gospodarki, bardzo głębokie zresztą. Dziś przynajmniej wiemy jedno, pojawiła się bardzo realna nadzieja. Widzimy to na przykładzie państw, które już dokonały szczepienia w bardzo wysokim procencie swojej populacji, że ta nadzieja jest realna. My też dążymy do tego, by jak najszybciej dokonywać procesu szczepień" - powiedział premier Morawiecki w Krakowie.

"Dlatego też wczoraj z prezydentem Macronem zaapelowaliśmy do Komisji Europejskiej o to, żeby jak największą liczbę szczepionek, możliwie wszystkie, które są wyprodukowane w Europie, pozostawić dla obywateli Unii Europejskiej i obywateli Polski" - dodał. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz