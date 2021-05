"Możemy realistycznie przyjmować, że porozumienie polityczne (dotyczące paszportów szczepień) będzie osiągnięte do końca tego miesiąca (maja). Pozwoli to na uruchomienie systemu, tak by ludzie mogli dysponować niepodrabialnym dowodem zaszczepienia lub negatywnego wyniku testu (...) lub obecności przeciwciał" - oświadczyła szefowa KE.

"Prace techniczne i prawne trwają, tak że system powinien działać w czerwcu" - dodała.

Poinformowała też, że do tej pory do krajów UE trafiło 200 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19, a 160 mln osób zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką. Stanowi to około 25 proc. populacji UE.

"Wcześniej czy później dzieci i nastolatkowie będą szczepieni. Musimy się na to przygotować" - zaznaczyła, przypominając, że Komisja zakończyła negocjacje i zatwierdziła umowę z firmami BioNTech-Pfizer na 1,8 mld dawek ich preparatu przeciw Covid-19.

"Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji do lata" - zapewniła przewodnicząca KE.

Pytana o stanowisko Komisji w sprawie propozycji prezydenta USA Joe Bidena, który chce, żeby koncerny farmaceutyczne uwolniły patenty na szczepionki, odpowiedziała wymijająco: "Dyskusja trwa."

Zasugerowała jednak, że uwolnienie patentów nie spowoduje większej podaży szczepionek. Opowiedziała się za inwestowaniem w większe moce produkcyjne.