Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zatwierdził w piątek kolejny zakład produkcyjny do wytwarzania szczepionki przeciw Covid-19 firmy Moderna. Znajduje się on w Monts we Francji. Ma to zwiększyć podaż preparatu w UE.

Już 4 czerwca 2021 r. CHMP zatwierdził dwa nowe zakłady produkcji substancji czynnej i półproduktów preparatu Moderny zlokalizowane w USA. "Spodziewamy się, że wszystkie te zmiany umożliwią produkcję dodatkowych 1-2 mln fiolek miesięcznie, gotowej do użycia szczepionki na rynek Unii Europejskiej. Zwiększy to podaż szczepionki w UE" - poinformowała EMA w komunikacie przesłanym przedstawicielom mediów. Najnowsza decyzja Agencji nie wymaga zatwierdzenia Komisji Europejskiej i zakład w Monts może zacząć działać natychmiast.