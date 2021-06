Podczas debaty z członami Komitetu Regionów Szefczovicz podkreślał, że szczepionki są „jedynym kluczem do świata bez koronawirusa”.

„Dlatego konieczne jest przyspieszenie tempa szczepień, szczególnie w krajach i regionach, gdzie to tempo jest bardzo niskie. Obecnie 430 mln dawek zostało przekazanych państwom członkowskim (…), a prawie 40 proc. całej populacji UE zostało zaszczepionych pełną dawką” – zaznaczył Szefczovicz.

„Do końca lata powinniśmy uzyskać bardzo dobre wyniki, ale wiemy, że są różnice pomiędzy regionami i państwami członkowskimi, dlatego działania promocyjne (…) to sprawa zasadnicza” – dodał.

Biorący udział w debacie marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl przypomniał, że powinniśmy osiągnąć poziom 80 proc. zaszczepienia populacji.

„To jest cel, musimy sobie to wyznaczyć i zrealizować, bo inaczej (…) będziemy wracali do różnego rodzaju lockdownów. A przed nami jest naprawdę, mimo wszystko, długa droga do pełnego powrotu do normalności, musimy to mówić, żebyśmy nie ulegli takiemu wrażeniu, że już wszystko jest poza nami” – zaznaczył Ortyl.

Z kolei marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreślał wagę autonomii strategicznej UE. „Ważne jest zwiększenie świadomości na temat naszego uzależnienia od innych krajów w zakresie sektora farmaceutycznego, konieczna jest autonomia, a to wymaga przywrócenia produkcji substancji, leków i szczepionek, a także wyposażenia medycznego w Europie” – ocenił.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE.