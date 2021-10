"Kiedy patrzymy na wyzwania na całym świecie, którym musimy sprostać, by poprawić życie naszych obywateli, pierwszym partnerem, do którego się zwracamy jest Unia Europejska" - powiedział Blinken witając w czwartek Borrella w Waszyngtonie.

Reklama

Jak zapowiedział, agenda rozmów z przedstawicielem UE jest długa i obejmuje sprawy w Europie, regionie Indo-Pacyfiku i na zachodniej półkuli.

Borrell, który jest też wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, zgodził się z Blinkenem, że UE jest najlepszym partnerem USA, dodając, że relacja transatlantycka jest najważniejszym partnerstwem z perspektywy Europy.

"To spotkanie będzie ważnym krokiem w celu wzmocnienia tych relacji, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i obrony" - powiedział Borrell. Jednym z oczekiwanych tematów rozmów ma być Iran i negocjacje w sprawie powrotu do umowy atomowej JCPOA. W środę Blinken zagroził, że choć uważa dyplomację za najlepszy sposób rozwiązania problemu, czas na to się kończy, a w grę wchodzą "wszystkie opcje".

Wizyta Borrella w Waszyngtonie jest jego pierwszą od czasu objęcia władzy przez administrację prezydenta Joe Bidena. Oprócz spotkania z Blinkenem, szef dyplomacji UE spotka się z wiceszefową Pentagonu Kathleen Hicks, z którą ma rozmawiać o "wzmocnionej współpracy na polu bezpieczeństwa i obrony".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)