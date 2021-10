Harris i Macron poruszą też takie tematy jak pandemia Covid-19, kryzys klimatyczny, problemy Indo-Pacyfiku oraz Sahelu - podał Biały Dom.

Wiceprezydent USA weźmie też udział w Forum Pokoju; uczestniczyć w nim będzie osobiście lub wirtualnie kilkudziesięciu szefów państw, prezesów firm i działaczy społecznych.

AFP przypomina, że wizyta Harris w Paryżu to kolejny przejaw zabiegów Waszyngtonu o odbudowanie dobrych relacji z Francją po kryzysie dyplomatycznym, wywołanym trójstronnym paktem bezpieczeństwa USA, Wielkiej Brytanii i Australii, zwanym AUKUS. Porozumienie to doprowadziło do zerwania przez Canberrę umowy handlowej na zakup francuskich okrętów podwodnych, zwanej we Francji "kontraktem stulecia".

Władze francuskie wezwały wtedy swoich ambasadorów w USA i Australii na konsultacje.

22 września prezydent USA Joe Biden uzgodnił z Macronem, że francuski ambasador wróci do Waszyngtonu. Obaj przywódcy postanowili też "rozpocząć proces pogłębionych konsultacji", aby odbudować zaufanie między Waszyngtonem i Paryżem - podał wówczas Pałac Elizejski.

Jak pisze w piątek AFP, te plany odprężenia w relacjach francusko-amerykańskich mają się skonkretyzować podczas spotkania Bidena i Macrona, do którego dojdzie podczas szczytu G20 w Rzymie pod koniec października.

W ramach ogłoszonego 15 września paktu AUKUS Australia ma zbudować okręty podwodne o napędzie atomowym oparte na amerykańskiej i brytyjskiej technologii. Francja była oburzona zerwaniem umowy w sprawie okrętów, a także faktem, że została pominięta w ustaleniach strategicznych dotyczących Indo-Pacyfiku - podała Associated Press, powołując się na francuskie źródła dyplomatyczne.

Biden i Macron dobyli rozmowę na temat współpracy w zakresie bezpieczeństwa

Prezydenci USA Joe Biden oraz Francji Emmanuel Macron odbywali w piątek rozmowę telefoniczną na temat pogłębiania współpracy obu krajów w zakresie bezpieczeństwa.

Jak poinformował Pałac Elizejski, rozmowa dwóch przywódców odbyła się „w duchu rozmowy z 22 września 2021 r.”, kiedy to Biden rozmawiał z Macronem po anulowaniu „kontraktu stulecia” na francuskich dostawę okrętów podwodnych do Australii.

„Przywódcy podsumowali prace podjęte między Francją a Stanami Zjednoczonymi w celu zagwarantowania zaufania, sprostania współczesnym wyzwaniom, w szczególności ustanowienia silniejszej europejskiej obrony, uzupełniającej wobec NATO, i przyczyniania się do bezpieczeństwa globalnego” – Pałac Elizejski napisał w komunikacie prasowym.

Macron i Biden zgodzili się „pogłębić dialog i współpracę między obydwoma krajami” przy okazji spotkania G20 w Rzymie.