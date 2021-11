Według portalu, „na granicę z Litwą przetransportowano około 500 osób z granicy z Polską, gdzie kilka tysięcy nielegalnych migrantów od niedzieli próbuje wejść do Polski w pobliżu Kuźnicy”.

„W nocy rozbito obozy, a część migrantów próbowała przekroczyć granicę litewską małymi grupami. (…) Uzbrojeni białoruscy funkcjonariusze instruowali, jak nocą małymi grupami mają przejść na Litwę” – czytamy.

Przytaczając relacje samych migrantów, litewski portal pisze: białoruscy funkcjonariusze „kazali nam wsiadać do ich dużych samochodów, wszystkim – dzieciom, rodzinom, około 500 osobom. Mówiono, że zawiozą nas do Polski. Ludzie zaczęli płakać, prosili, by nie rozłączać ich z innymi. Wówczas białoruscy pogranicznicy zaczęli strzelać z powietrzę”.

Z danych portalu wynika, że wśród grupy przetransportowanych na granicę z Litwą migrantów są młodzi mężczyźni, kobiety, dzieci do lat 12 oraz osoby starsze. Najmłodsze dziecko ma pięć miesięcy.

We wtorek już około 170 prób nielegalnego przekroczenia granicy litewsko-białoruskiej

Rzecznik litewskiej Służby Ochrony Granicy Państwowej (VSAT) Giedrius Miszutis poinformował, że we wtorek odnotowano już około 170 prób nielegalnego przekroczenia granicy między Litwą i Białorusią. Poprzedniej doby takich prób było 73.

Według rzecznika VSAT, sytuacja na granicy w porównaniu do dni poprzednich jest bardziej napięta, na razie jednak nie odnotowano żadnych poważnych incydentów.

Charles Michel na Litwie: "Granice państw członkowskich są granicami UE"

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał we wtorek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. "Pełna solidarność z państwami członkowskimi UE. Granice państw członkowskich są granicami UE" - napisał Belg na Twitterze.

"Rozmawiałem z prezydentem Gitanasem Nausedą. Wykorzystywanie migrantów w ramach hybrydowego ataku jest godne pogardy. UE nie zaakceptuje żadnej próby instrumentalizacji migrantów. Pełna solidarność z państwami członkowskimi UE. Granice państw członkowskich są granicami UE" - napisał szef Rady.

Litewski prezydent w komunikacie wydanym po rozmowie podkreślił, że oczekuje od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji w związku z koncentracją dużej liczby migrantów na granicy białorusko-polskiej. Wskazał, że sytuacja na wschodniej granicy UE stale się pogarsza, a skala hybrydowego ataku się rozszerza, dlatego ważne jest, aby na szczeblu unijnym wyrażać solidarność z Polską i podejmować zdecydowane działania. Mówił też o potrzebie jak najszybszego rozpoczęcia wdrażania porozumień Rady Europejskiej z października, zakładających rozszerzenie sankcji na osoby prawne i fizyczne powiązane z atakami hybrydowymi.